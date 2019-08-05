Запретить въезд к префектуре с Центрального проспекта решили, чтобы грузовики не портили клумбу возле здания. Знаки поставят, когда закончится благоустройство Центрального проспекта.
Решение было принято окружной комиссией по безопасности дорожного движения с формулировкой: «Проезд к дому 1 по Центральному проспекту является тупиковым. Появление грузового транспорта на проезде ухудшает условия движения, снижает его безопасность». Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» даже поставили, но быстро убрали: территория возле префектуры входит в проект благоустройства Центрального проспекта, и без заезда грузового транспорта не обойтись.
Разворачиваясь возле префектуры, грузовики задевают полукруглую клумбу, расположенную перед входом в здание, пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Поэтому, в частности, и решено запретить им въезд. Дорожный знак вернут, когда работы возле префектуры завершатся.
Подобные проблемы не только у префектуры. Например, грузовики регулярно портят разделительный газон, разворачиваясь на Московском проспекте.
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