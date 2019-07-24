Неизвестный побил боковые зеркала нескольких автомобилей возле корпуса 1803. Это произошло в ночь на понедельник, сообщил Руслан Гянджинский в группе «ЗелАО Аuto». Машины припаркованы на тротуарной плитке, при этом эко-парковка рядом стоит пустая. Почему машины не паркуются на ней — загадка. С обратной стороны дома эко-парковка сделана вдоль обычного асфальтированного проезда — машины паркуются там без проблем.

В полиции Zelenograd.ru сообщили, что от владельцев машин поступили несколько заявлений. Сейчас полиция ищет хулигана.