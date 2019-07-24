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У машин, припаркованных на плитке тротуара в 18 микрорайоне, поломали боковые зеркала 24.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный побил боковые зеркала нескольких автомобилей возле корпуса 1803. Это произошло в ночь на понедельник, сообщил Руслан Гянджинский в группе «ЗелАО Аuto». Машины припаркованы на тротуарной плитке, при этом эко-парковка рядом стоит пустая. Почему машины не паркуются на ней — загадка. С обратной стороны дома эко-парковка сделана вдоль обычного асфальтированного проезда — машины паркуются там без проблем.

В полиции Zelenograd.ru сообщили, что от владельцев машин поступили несколько заявлений. Сейчас полиция ищет хулигана.

Присоединяйтесь к группам 18-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме.

Кто больше виноват в этой ситуации?
Водители, которые так оставили машины
Тот, кто поломал зеркала
Те, кто так спроектировал парковку и заезд к ней
Проголосовали 220 человек
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