Проблемы с контактной сетью возникли днем, 20 июля. Это повлекло за собой задержки пригородных поездов на участке Тверь — Москва.

Для скорейшего ввода движения в график был отменн один поезд (№ 6356 Москва — Крюково в 16:11), что позволоило другим поездам следовать по расписанию. Пассажирам из Москвы предложили поехать ближайшим поездом «Комфорт» в 16:25 или электричкой в 16:31.

При этом пассажирам обычных электропоездов предоставили возможность без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные «Ласточки».

Неиспользованные билеты принимаются в кассы к возврату без ограничений, уточняет перевозчик — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.