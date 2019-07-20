Проблемы с контактной сетью возникли днем, 20 июля. Это повлекло за собой задержки пригородных поездов на участке Тверь — Москва.
Для скорейшего ввода движения в график был отменн один поезд (№ 6356 Москва — Крюково в 16:11), что позволоило другим поездам следовать по расписанию. Пассажирам из Москвы предложили поехать ближайшим поездом «Комфорт» в 16:25 или электричкой в 16:31.
При этом пассажирам обычных электропоездов предоставили возможность без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные «Ласточки».
Неиспользованные билеты принимаются в кассы к возврату без ограничений, уточняет перевозчик — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.
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