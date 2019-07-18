Рейсовый автобус № 21 ехал от Малино в Крюково. При повороте на «старый» мост он выехал на тротуар и столкнулся с опорой освещения.

Инцидент произошел около 11 утра в четверг, 18 июля, напротив корпуса 813 в Старокрюковском проезде. В результате аварии на поврежденном фонарном столбе оборвались воздушные электрокабели. К счастью, угрозы они не представили.

В ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автобуса. Одну женщину, 58 лет, доставили в больницу предположительно с сотрясением мозга, остальные от госпитализации отказались, ограничившись осмотром медиками на месте. В итоге официально считается, что пострадал только один человек. Работало минимум три бригады «скорой помощи».

По информации разных изданий, опирающихся на источники в правоохранительных органах, ГИБДД, экстренных службах и «Мосгортрансе», водитель, вероятно, уснул за рулем. Однако очевидцы и опытные автомобилисты считают эту версию несостоятельной. Прежде всего, потому, что столкновение произошло сразу после довольно крутого поворота. Совершая такой манёвр, водитель не мог спать.

«Водитель — зеленоградец. Сначала строил автокомбинат, потом всю жизнь на нем работал. За всё время — ни одной аварии», — рассказал Zelenograd.ru источник из очевидцев, которые оказывали первую помощь до приезда ГИБДД и «скорой». Водителю стало плохо с сердцем, и в этот момент он не справился с управлением. Когда мужчину спросили, что произошло, он находился в шоковом состоянии и ответил, что уснул.

Зеленоградский автокомбинат, несмотря на наше обращение, никак не прокомментировал происшествие. В том числе о его последствиях для водителя.