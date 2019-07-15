В списке дорог, которые предложено отремонтировать в Солнечногорском районе, два проезда в Андреевке: от больницы в Голубом до Жилинской улицы и проезд вдоль ЛЭП параллельно улице Андреевка напротив 15 микрорайона. Если они наберут достаточное количество голосов, их отремонтируют в следующем году.
Первый проезд идет от Родниковой улицы (остановка «Больница №6») к выезду на Жилинскую на кругу возле ЖК «Мелодия леса». Второй проходит за торговыми павильонами и гаражами параллельно улице Андреевка и выходит к Жилинской улице в районе поворота к «Ашану».
Голосовать могут только жители Московской области, авторизованные через портал региональных услуг Московской области — на сайте госуслуг или через социальные сети. Надо найти свой район на карте, а затем выбрать дорогу из предложенного перечня. Проголосовать можно только за одну дорогу. Но можно оставить комментарий о любой другой дороге. Голосование продлится до 30 августа.
Те участки, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на 2020 год, сообщает пресс-служба областного Минтранса. Сколько именно голосов надо набрать, не уточняется. Всего на голосование вынесено более тысячи подмосковных автомобильных дорог.
Список дорог формировался по итогам комментариев жителей на портале «Добродел» и обследования дорог, о которых писали пользователи.
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Пока не грянет гром и не случится беда, и кое кто не сядет в тюрьму за свою безответственность, никто и ничего не будет делать. А ведь эта дорога - почти единственный вариант движения для многих живущих в Голубом.
Что касается голосования, устроенного Доброделом. Глупо предлагать выбирать, где ямы глубже и опаснее. Обе эти дороги имеют жуткий вид, только дорога в Голубое опасна еще и тем, что там носятся и много общественного транспорта. Объезжая ямы на обочинах, нужно выбирать, что не очень опасно для сохранения здоровья: улететь в кювет или встретиться на встречной полосе.