1 комментарий
Внеочередной ремонт двух дорог в Андреевке вынесен на голосование на портале «Добродел» 15.07.2019 ZELENOGRAD.RU

В списке дорог, которые предложено отремонтировать в Солнечногорском районе, два проезда в Андреевке: от больницы в Голубом до Жилинской улицы и проезд вдоль ЛЭП параллельно улице Андреевка напротив 15 микрорайона. Если они наберут достаточное количество голосов, их отремонтируют в следующем году.

Первый проезд идет от Родниковой улицы (остановка «Больница №6») к выезду на Жилинскую на кругу возле ЖК «Мелодия леса». Второй проходит за торговыми павильонами и гаражами параллельно улице Андреевка и выходит к Жилинской улице в районе поворота к «Ашану».

Голосовать могут только жители Московской области, авторизованные через портал региональных услуг Московской области — на сайте госуслуг или через социальные сети. Надо найти свой район на карте, а затем выбрать дорогу из предложенного перечня. Проголосовать можно только за одну дорогу. Но можно оставить комментарий о любой другой дороге. Голосование продлится до 30 августа.

Те участки, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на 2020 год, сообщает пресс-служба областного Минтранса. Сколько именно голосов надо набрать, не уточняется. Всего на голосование вынесено более тысячи подмосковных автомобильных дорог.

Список дорог формировался по итогам комментариев жителей на портале «Добродел» и обследования дорог, о которых писали пользователи.

Это вообще нормально, голосованием определять какую дорогу отремонтировать?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 63 человека
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Обсуждение
Li Lissi
2 часа назад
К благоустройству дорог, кажется, относится не только ремонт покрытия, но и уборка сухостоя вдоль дорог. Посмотрите, даже на вашем фото видна огромное количество сухих деревьев непосредственно вдоль дороги, стоящих там уже НЕ ОДИН ГОД! Администрация Андреевки забила на них, сваливая на лесничество и «Мелодию без леса», а лесники - на администрацию поселения.
Пока не грянет гром и не случится беда, и кое кто не сядет в тюрьму за свою безответственность, никто и ничего не будет делать. А ведь эта дорога - почти единственный вариант движения для многих живущих в Голубом.
Что касается голосования, устроенного Доброделом. Глупо предлагать выбирать, где ямы глубже и опаснее. Обе эти дороги имеют жуткий вид, только дорога в Голубое опасна еще и тем, что там носятся и много общественного транспорта. Объезжая ямы на обочинах, нужно выбирать, что не очень опасно для сохранения здоровья: улететь в кювет или встретиться на встречной полосе.
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