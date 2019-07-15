Голосовать могут только жители Московской области, авторизованные через портал региональных услуг Московской области — на сайте госуслуг или через социальные сети. Надо найти свой район на карте, а затем выбрать дорогу из предложенного перечня. Проголосовать можно только за одну дорогу. Но можно оставить комментарий о любой другой дороге. Голосование продлится до 30 августа.

Те участки, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на 2020 год, сообщает пресс-служба областного Минтранса. Сколько именно голосов надо набрать, не уточняется. Всего на голосование вынесено более тысячи подмосковных автомобильных дорог.

Список дорог формировался по итогам комментариев жителей на портале «Добродел» и обследования дорог, о которых писали пользователи.