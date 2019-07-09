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В «Зеленопарке» открылся парк бабочек. Ещё там кролики, змеи и пауки 09.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Парк бабочек «Живая планета» открылся в торговом центре «Зеленопарк» совсем недавно и пока что его нет на картах и в брошюрах. Но по факту он расположен недалеко от входов В и С — рядом с магазином Reserved.

Хоть центр и называется парком бабочек, внутри можно встретить много других живых существ. Здесь обитают кролики, змеи, морские свинки, пауки и красавец-попугай.

Взрослый билет стоит 250 рублей, детский (от 3 до 14 лет) — 200. Также есть льготные категории: для многодетных семей билет стоит 50 рублей, дети до 3 лет и инвалиды проходят бесплатно. В цену билета входит экскурсия, на которой посетителям рассказывают про каждого обитателя парка и дают пообщаться с некоторыми зверушками.

Внутри работает фотограф — распечатанная сувенирная фотография с животным стоит 200 рублей.

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