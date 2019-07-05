Мужчину в критическом состоянии обнаружили в тамбуре электрички Подсолнечная — Москва, которая отстаивалась на Ленинградском вокзале. Его экстренно доставили в реанимацию, где через два часа он скончался.

Инцидент произошел еще 9 февраля этого года. Найденный в электричке около половины третьего ночи 54-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако по исследованиям после его смерти выяснилось, что причиной смерти стало отравление клозапином (лепонексом), которое осложнилось отеком головного мозга.

«Обнаруженная в крови концентрация клозапина относится к критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен», — сообщает следственный комитет на транспорте.

После осмотра личных вещей потерпевшего стало ясно, что у него украли ценности и деньги.

Благодаря экспертизам, в конце июня следователи установили личность преступника. Это ранее судимый за убийства и разбои житель Твери Михаил Любезнов. Допросы свидетелей привели к обыскам, в ходе которых следствие обнаружило вещи и документы предполагаемых жертв. Обвиняемого арестовали и поместили в следственный изолятор.

Следствие полагает, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей, в связи с чем обращается к гражданам: «Если вы располагаете какой-либо информацией о преступной деятельности Михаила Любезнова, просим сообщить в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте по телефонам: 8(964)788-30-05 (дежурный по управлению); 8(964)164-55-54 (следователь по особо важным делам Соловьев Илья Юрьевич); 8(499)264-68-34 (дежурная часть Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу), либо обратиться с заявлением в интернет-приемную, либо направить заявление по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 17».

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).