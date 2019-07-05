3 июля на 71-м году жизни скончался Андрей Васильевич Кошелев, хорошо известный зеленоградцам. Он работал во Дворце культуры, в радиоредакциях «Ангстрема», «Микрона», «Научного центра», на радио «Зеленоград сегодня», а затем художником-оформителем Зеленоградского музея. Многие знают его как прекрасного фотографа. Коллеги называли его Мастером.



Андрей Кошелев родился в 1948 году, получил профессию звукорежиссера и работал по специальности в Московском НИИ радиосвязи. В Зеленограде жил и работал с 1975 года. В музее Зеленограда хранится большой архив фотографий города, сделанных Кошелевым. Фотографией Андрей занимался с детства, с отцовской трофейной «Лейки», привезенной с фронта. С женой Мариной познакомился в туристическом клубе, где был инструктором походов выходного дня. Они вместе объездили пол-России, ходили на байдарках и пешком, побывали в Сибири (Байкал, Алтай), на Урале, в Карпатах, на всех ближних морях, в древних русских городах и селениях, на Русском Севере — в Соловках, на Валааме, в Карелии, на Вологодчине. Фотовыставки Андрея и Марины Кошелевых проходили в выставочном зале «Зеленоград», Госдуме, московском Литературном музее, в Санкт-Петербурге, Вологде и других городах. Андрей Кошелев — лауреат областных и всероссийских фотоконкурсов.



Супруги Кошелевы отдали большую часть жизни сохранению творческого наследия поэта Николая Рубцова, культурно-просветительской работе, связанной с сохранением и возрождением Русского Севера. Альбом «Что вспомню я? Фотосюиты на стихи Николая Рубцова», ставший их первой книгой, можно считать одним из самых лучших произведений о поэте. Публикации Кошелевых появлялись в зеленоградских изданиях, юбилейном издании сочинений Рубцова, журналах «Вологодский лад», «Русский журнал», «Встреча», «Пятницкий бульвар» и газетах «Российский писатель», «Красный Север».



В 2015 году Кошелевы перебрались из Зеленограда в село Никольское Тотемского района Вологодской области. Выкупили часть столетнего дома и создали там музейно-выставочный центр «Бирюзовый дом». «Андрей Кошелев — фотограф-профессионал высочайшего уровня, умело и тонко чувствовавший красоту северной природы, — говорит об Андрее Кошелеве директор Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов. — За то время, что супруги жили вместе в глубинке, он успел запечатлеть неброские пейзажи Николы и окрестных деревень так, что даже местные жители удивлялись: ведь быть не может, что такую красоту можно увидеть в обыденном».



Андрея Кошелева похоронили в селе Никольское 5 июля.