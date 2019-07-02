Водитель BMW не справился с управлением на мокрой дороге. Машину развернуло и бросило на металлическое ограждение у обочины. От удара заднюю часть автомобиля практически срезало, детали отбойника вонзились в салон.
Мужчина за рулем погиб на месте, его пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка областной полиции.
«Водителю на вид лет 40. Пассажиру лет шестьдесят, седой. Его почти сразу достали. Был в крови, с травмой головы, но на ногах» , — рассказал Zelenograd.ru очевидец.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском шоссе между «Зеленопарком» и МЖК в восьмом часу вечера в воскресенье, 30 июня. Автомобиль двигался в направлении Москвы.
По словам автомобилистов — не первый случай наезда на отбойник именно на этом повороте к автомойке. Одной из причин они называют сужение дороги справа перед поворотом, которое не обозначено соответствующим знаком. Если двигаться строго прямо, то столкновения с ограждением не избежать.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, приведшие к трагическому исходу.
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