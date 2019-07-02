На пересечении Центрального проспекта, улицы Юности и улицы Летчика Полагушина около 9 часов утра произошло ДТП. На Полагушина образовалась пробка от Панфиловского проспекта до места аварии. На Центральном и Юности затрудненное движение.
К 10:45 «красная» пробка на улице Летчика Полагушина «пожелтела». Небольшой затор наблюдался при выезде через место аварии на улицу Юности.
По состоянию на 11:30 движение в районе ДТП нормализовалось. Затрудненное движение сохраняется в связи с реконструкцией Центрального проспекта, средняя скорость движения на этом участке 20 километров в час.
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