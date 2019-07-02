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Пробка на улице Летчика Полагушина образовалась из-за ДТП 02.07.2019 ZELENOGRAD.RU

На пересечении Центрального проспекта, улицы Юности и улицы Летчика Полагушина около 9 часов утра произошло ДТП. На Полагушина образовалась пробка от Панфиловского проспекта до места аварии. На Центральном и Юности затрудненное движение.

К 10:45 «красная» пробка на улице Летчика Полагушина «пожелтела». Небольшой затор наблюдался при выезде через место аварии на улицу Юности.

По состоянию на 11:30 движение в районе ДТП нормализовалось. Затрудненное движение сохраняется в связи с реконструкцией Центрального проспекта, средняя скорость движения на этом участке 20 километров в час.

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