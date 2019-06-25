Первое место и диплом первой степени завоевали зеленоградский кинолог — старший лейтенант Людмила Булатова и ее немецкая овчарка Шон на открытом Кубке Международной полицейской ассоциации. Состязания для столичных и региональных кинологов организовало Московское отделение ассоциации по случаю 110-летия Кинологической службы МВД России.

Шон стал лучшим по итогу всех выполненных упражнений в «общерозыскном профиле». Кубок полицейская собака с напарницей заработали в защитном разделе соревнований.

Защитное дело — это работа собаки по задержанию правонарушителя и охрана проводника. Задачей Шона было задержать злоумышленника, идущего в лобовую атаку. Наступая, «фигурант» угрожает оружием и стреляет. Шон справился с задержанием на высший бал, «преступника» обезвредили, обыскали и заковали в наручники.

Немецкой овчарке Шону пять с половиной лет, с Людмилой он с раннего детства. И практически не бывает смен без выездов на места происшествий.

Специализация Шона — поиск по следу, розыск подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Свой талант к следовой работе Шон продемонстрировал в деле еще мальцом, сразу после обучения, в числе первых своих выездов.

В одном из микрорайонов обворовали торговую палатку. Шона пустили по следу. Метров через пятьдесят следопыт обнаружил оброненную перчатку и четко обозначил, что она принадлежит именно следу, а не какая-то случайная вещь на пути.

Молодая овчарка пошла дальше, и там, где след обрывался, показала направление, в котором предположительно скрылся подозреваемый. Записи с камер затем подтвердили, что человек действительно именно здесь сел в машину и уехал в указанном Шоном направлении.

— Основная задача следовой собаки — найти конечную точку следа, довести до человека, которому он принадлежит. В условиях города это бывает сложно из-за большой проходимости, плюс люди садятся в машины, выходят на площадях, где огромное скопление народа. При невозможности отработать след полностью собака должна указать направление, в котором подозреваемый уходил с места преступления. Получив направление, можно отследить дальнейший путь человека, его передвижения. Например, по камерам видеонаблюдения, — рассказала Zelenograd.ru Людмила Булатова. — Когда собака продолжительно идет по следу, когда она в поиске и по какой-то причине — а их много! — теряет след, но указывает направление, и потом ее наводка находит подтверждение, я понимаю, я вижу, что собака действительно работает — и это греет душу.

Людмила окончила зооинженерный факультет Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева по специализации «кинология». Знакомый спросил, не хочет ли она поработать в структуре МВД. «Почему нет?» — решила Людмила, прошла собеседование — и вот уже десять лет в полиции. Дослужилась до старшего инспектора-кинолога в зеленоградской кинологической службе и сейчас в звании старшего лейтенанта.

На попечении Людмилы еще одна немецкая овчарка — Найт, на год старше Шона. Он специализируется на поиске взрывчатых веществ.

А с Шоном Людмила с 25 по 27 июня выступает на очередных соревнованиях — чемпионате Москвы по кинологическому многоборью. Желаем успехов и побед!