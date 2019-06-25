Двадцатисемилетнего Чжо-Йе Аунга обнаружили повешенным его соотечественники. Это произошло в лесу за общежитием МИЭТа около пяти утра в субботу, 22 июня.

На место вызвали «скорую», врачи которой констатировали смерть молодого человека, пишет «Комсомольская правда».

Предварительный осмотр не выявил видимых телесных повреждений, кроме характерных для повешения. То есть признаков насильственной смерти нет. Тело отправили судмедэкспертам. Следственный комитет выясняет обстоятельства, которые могли привести к трагедии, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

До окончания расследования вуз не комментирует произошедшее. Аунг проходил в МИЭТе аспирантуру. Через два месяца он бы встретил свой 28-й день рождения.