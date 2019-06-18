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У Черного озера произошла массовая драка с пострадавшими 18.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Ночью с понедельника на вторник, 17 июня в 6-м микрорайоне на улице возле Черного озера подрались шесть человек. Четверых забрала полиция, а двоих скорая помощь, сообщает РИАМО информацию из МВД.

Известно, что 22-летний молодой человек госпитализирован с предварительным диагнозом: сотрясение, рваная рана губы, алкогольное опьянение. 30-летний мужчина госпитализирован с переломом костей носа.

В полицию доставили четырех местных жителей 19, 26, 21 и 40 лет. По словам участников, конфликт произошел из-за возникшей неприязни, словесная перепалка переросла в драку. Большинство дравшихся были пьяны, их ждет дальнейшее разбирательство, цитирует пресс-службу полиции РИАМО.

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