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Мужчина сорвался с девятого этажа в 8-м микрорайоне. Видео 18.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Трагический случай произошел на глазах очевидцев в корпусе 801 в понедельник, 17 июня, около 15 часов 20 минут. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На видео, которое прислали в редакцию Zelenograd.ru, видно, как мужчина висит на руках, держась за карниз окна, расположенного на лестничной клетке последнего, девятого этажа. В попытке найти опору под ногами и подтянуться, он сорвался, рухнул на козырек подъезда и затем на асфальт.

От полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

Каким образом он оказался снаружи дома, пока неизвестнео. Следственный комитет выясняет обстоятельства, приведшие к трагедии.

Внимание! Мы не публикуем финальные кадры записи. Тем не менее видео категорически не рекомендуется смотреть впечатлительным людям, людям с тонкой психикой, со слабым сердцем и нервами, а также несовершеннолетним и беременным. В видео присутствует ненормативная лексика. Настоятельно рекомендуем перед просмотром отключить звук!

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