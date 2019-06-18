Трагический случай произошел на глазах очевидцев в корпусе 801 в понедельник, 17 июня, около 15 часов 20 минут. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На видео, которое прислали в редакцию Zelenograd.ru, видно, как мужчина висит на руках, держась за карниз окна, расположенного на лестничной клетке последнего, девятого этажа. В попытке найти опору под ногами и подтянуться, он сорвался, рухнул на козырек подъезда и затем на асфальт.

От полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

Каким образом он оказался снаружи дома, пока неизвестнео. Следственный комитет выясняет обстоятельства, приведшие к трагедии.

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