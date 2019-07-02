Сеть обувных магазинов Rendez-Vous в проводит бессрочную акцию по сбору старой обуви. За одну пару дается купон на скидку 500 рублей. Ближайший магазин сети находится в ТЦ «Мега» в Химках. Обувь можно сдать, как в магазине, так и курьеру при доставке (до двух пар).

На сайте магазина сказано, что собранные ботинки отправляют на Дмитровский завод резино-технических изделий. Там обувь сортируют по материалам и перерабатывают в крошку для спортивных площадок. Текстильные и металлические детали убирают после измельчения. Уже собрано более 17 тысяч пар старой обуви.