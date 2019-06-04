Во вторник, 4 июня в поселке Поварово неизвестный в шлеме выпустил три пули в голову 60-летнему директору ТЦ в Поварово, сообщили в Следственном Комитете Московской области.

Предприниматель Николай Леонов скончался на месте. Мужчина заходил в свой ТЦ с черного входа, когда подъехал убийца на мотоцикле. Киллер выстрелил три раза, сел на мотоцикл и скрылся. По записи камер невозможно установить личность преступника, так как он был в мотоциклетном шлеме.

Криминалисты выяснили, что стрелял убийца из пистолета Макарова с глушителем. На месте нашли три гильзы.

Скорее всего это убийство по заказу. Киллер знал распорядок дня бизнесмена и использовал глушитель. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».