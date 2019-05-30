В интерфейсе автоматов, которые печатают билеты, теперь написано: «Крюково (Зеленоград). А в расписаниях на табло и в интернете пока только историческое название — Крюково.





«Будет полезно тем, кто путешествует по Ленинградскому направлению впервые», комментирует новшество Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Ранее перевозчик обновил звуковые объявления в поездах «Ласточка»: к названию станции Крюково добавили пояснение «Зеленоград» (точнее, «город Зеленоград», что не совсем правильно, поскольку это не город, а административный округ Москвы). В обычных электричках этого нет, по-прежнему объявляют просто станцию Крюково.

Станции Крюково — 168 лет, Зеленограду — 61 год. Приезжие, да и жители современной огромной Москвы могут и не связывать между собой эти названия, если заранее не поищут информацию. В расписаниях РЖД, в онлайн-сервисах с расписанием электричек, на табло с расписанием, стоящих на станциях, Крюково не дополняется Зеленоградом. Взять и дополнить всё это словом «Зеленоград» технически сложно, пояснили в МТППК. Да и все-таки станция называется Крюково, а не Зеленоград. Но предложения по дополнению названия станции в разных сервисах принимаются — компания подумает, где это возможно.