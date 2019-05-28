Сим-карты операторов «Ростелеком», «СберМобайл», Lycamobile, Tele2 можно купить на кассах в московских и подмосковных магазинах «Пятерочка». А затем самостоятельно активировать в мобильном приложении. «Симка» стоит 300 рублей, эта сумма автоматически зачисляется на счет абонента.



В зеленоградских «Пятерочках» тоже продают сим-карты, их надо спрашивать на кассах. Активировать карту можно с помощью мобильного приложения ID.Abonent — оно скачивается из App Store или Google Play. Приложение можно найти по названию или просто отсканировать QR-код с упаковки сим-карты и сразу выйти на нужную страницу. Дальше надо сфотографировать своё лицо и паспорт на камеру телефона. Система сама составит договор об оказании услуг связи. Абонент подписывает его прямо на экране, пальцем. По окончании регистрации абоненту присвоят номер, и он сможет выбрать тариф.

Можно сохранить свой номер. Для этого надо отсканировать штрих-код на сим-карте, нажать «перенести номер», указать свой номер, затем выбрать дату и время перехода на нового оператора. Затем ввести код из sms-сообщения и подтвердить пользовательское соглашение. Потом те же действия — фото себя и паспорта, подпись (подробнее об активации карты и тарифах).



Пока это пилотный проект — по итогам торговая сеть примет решение о возможном его масштабировании, то есть распространении продаж сим-карт в других городах.