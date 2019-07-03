Бесплатные занятия посвящены поддержанию женского здоровья и проходят по вторникам в 16:00 в доме 8 на улице Александровка.

Заявлено, что на них развеют мифы о менопаузе, расскажут о принципах гормональной терапии и о том, как правильно питаться и поддерживать оптимальный вес. В целом никаких ограничений ни по темам, ни по вопросам нет, и даже по возрасту нет, пояснил Zelenograd.ru представитель роддома. Куратор проекта, Михаил Цурцумия, ответит на все вопросы «учениц».

С собой нужно принести паспорт и полис и заранее зарегистрироваться в клинико-диагностическом отделении (КДО) перинатального центра по телефону: 8(499)729-27-90.