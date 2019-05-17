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Пропал 81-летний Александр Кирсанов. Помогите найти 17.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Александр Кирсанов, 81-летний житель Зеленограда, ушел из дома на прогулку 14 мая и пропал. Полиция и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просят помочь в его розыске.

Приметы. На вид 80-85 лет, невысокий — 160-165 сантиметров, худощавый. Седые короткие волосы. Серые глаза.

Особые приметы: один глаз полузакрыт.

Одежда. Красная спортивная куртка-олимпийка. Темные спортивные штаны (предположительно серые), темные ботинки (предположительно черные).

С собой: могут быть палки для скандинавской ходьбы и сумка-кофр.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8(499)710-01-22, 8(499)731-08-32, 8(499)710-06-31 или в службу «102» (с мобильного — 112) либо по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52.

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