15 мая в Зеленограде на пешеходных переходах в 19-м и 3-м микрорайонах машины сбили подростка и женщину, сообщили в ГИБДД. Оба перехода не регулируются светофором.

Первое ДТП произошло в 14:50 напротив 4-го дома на улице 2-я Пятилетка недалеко от отделения ДПС. 52-летний нарушитель на черном Chevrolet сбил 13-летнего школьника на «зебре» и скрылся. «Скорая помощь» осмотрела мальчика. Он почти не пострадал, и его отпустили домой. Водителя нашли быстро и обязали выплатить административный штраф.

Позже, в 19:30, на Яблоневой аллее сбили 33-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу напротив 3-го торгового центра. 23-летний водитель «ВАЗа-2112» двигался по аллее в сторону улицы Юности. Женщина получила травмы, и на «скорой помощи» ее доставили в травмпункт. В отношении водителя ведется расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что автомобиль является источником повышенной опасности, и, сев за руль транспортного средства, вы берете на себя ответственность за жизнь и здоровье других участников движения. Пешеходы, в свою очередь, должны оценивать расстояние до приближающихся машин и их скорость еще до перехода, а при наличии светофора — идти только на разрешающий сигнал. Переходить дорогу можно только убедившись, что это безопасно.