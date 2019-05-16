Для школы сделали «высококачественный индивидуальный проект», при этом здание будет соответствовать всем нормативам, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он назвал проект «сдержанным» (в сравнении с проектом школы в Троицке, который одновременно анонсировала пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства). Зеленоградская школа может послужить хорошим примером гармонии проектов окружающих домов и социальной инфраструктуры, добавил Кузнецов.

В префектуре надеются, что школа будет готова уже в 2020 году. Постепенно в микрорайоне выстроят и два запланированных детских сада на 220 и 250 мест — об этом рассказывал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальной сферы префектуры Владимир Колесников.

К строительству одного из детских садов должны были приступить еще в 2016 году, затем срок сдвинули на 2018 год. Сейчас детский сад уже строят в середине микрорайона, где расположатся все будущие образовательные объекты. Сдать их строители намеревались летом 2020 года.