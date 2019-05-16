Утверждён проект строительства общеобразовательной школы в 17 микрорайоне «Жемчужина Зеленограда». Она будет рассчитана на 1100 мест. В здании предусмотрены помещения для IT-лабораторий и мастерских по металлу и дереву, а также «спортивное ядро».
Для школы сделали «высококачественный индивидуальный проект», при этом здание будет соответствовать всем нормативам, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он назвал проект «сдержанным» (в сравнении с проектом школы в Троицке, который одновременно анонсировала пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства). Зеленоградская школа может послужить хорошим примером гармонии проектов окружающих домов и социальной инфраструктуры, добавил Кузнецов.
В префектуре надеются, что школа будет готова уже в 2020 году. Постепенно в микрорайоне выстроят и два запланированных детских сада на 220 и 250 мест — об этом рассказывал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальной сферы префектуры Владимир Колесников.
К строительству одного из детских садов должны были приступить еще в 2016 году, затем срок сдвинули на 2018 год. Сейчас детский сад уже строят в середине микрорайона, где расположатся все будущие образовательные объекты. Сдать их строители намеревались летом 2020 года.
Три года назад, задолго до начала строительства школы, была определена её административная принадлежность — здание решили «отдать» зеленоградской школе 1194, хотя все её нынешние подразделения находятся в 15 микрорайоне, не смежном с 17-м.
«На новое здание претендовали еще две зеленоградских школы — 1150 и 842 (расположенные в 16-м и в 10-м микрорайонах — Zelenograd.ru). Однако по единогласному решению конкурсной комиссии презентация школы 1194 оказалась лучшей» , — писала в 2016 году электронная газета Зеленограда. Презентация включала экономический и педагогический аспекты и разрабатывалась с привлечением родительской общественности. Как отмечал директор школы 1194 Анатолий Ващилин, в сентябре 2016 года школа готовилась открыть 10 первых классов, и новое здание её было просто необходимо. В нём собирались сосредоточить профильные направления старших классов — медицинские классы, инженерные классы, развивать робототехнику.
С 1 сентября 2019 года по соседству с 17-м микрорайоном, в котором пока нет ни одного действующего образовательного заведения, должны полноценно заработать еще два новых образовательных учреждения: школа с дошкольным отделением в 20 микрорайоне и детский сад в 16 микрорайоне, который сейчас проходит процедуру сдачи в эксплуатацию.
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