Автолюбители Солнечногорска - SunCity AUTO / vk.com/suncityauto
Три автомобиля стали участниками аварии на Новокрюковской улице напротив корпуса 1824.
«Хёндэ Солярис» врезался в попутный кроссовер «Рено», перестраиваясь в другую полосу по направлению к улице Логвиненко. От удара «Рено» вынесло на тротуар, а легковушка перевернулась и, вылетев на встречную полосу, столкнулась с другим «Солярисом».
По версии очевидцев, «Рено» притормозил перед «лежачим полицейским». «Солярис» решил его обойти, но при перестроении въехал в колесо кроссовера, из-за чего и перевернулся.
В результате ДТП никто не пострадал. Все водители — местные жители, сообщает полиция.
Автолюбители Солнечногорска - SunCity AUTO / vk.com/suncityauto
Алексей Васильев / vk.com/zelaoauto
Елизавета Бутырёва / vk.com/zelaoauto
Елизавета Бутырёва / vk.com/zelaoauto
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