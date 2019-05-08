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Автомобиль перевернулся на Новокрюковской улице. Фото 08.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Три автомобиля стали участниками аварии на Новокрюковской улице напротив корпуса 1824.

«Хёндэ Солярис» врезался в попутный кроссовер «Рено», перестраиваясь в другую полосу по направлению к улице Логвиненко. От удара «Рено» вынесло на тротуар, а легковушка перевернулась и, вылетев на встречную полосу, столкнулась с другим «Солярисом».

По версии очевидцев, «Рено» притормозил перед «лежачим полицейским». «Солярис» решил его обойти, но при перестроении въехал в колесо кроссовера, из-за чего и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Все водители — местные жители, сообщает полиция.

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