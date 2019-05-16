Руководитель команды Владимир Сапенский рассказал, что они не профессионалы, а компания друзей, которые собираются в свободное от работы время, чтобы провести его за их любимым занятием — футболом. Так они играют уже восемь лет. Многие члены команды всю жизнь связаны со спортом и в данный момент работают тренерами и преподавателями спорта в Зеленограде. После этой победы все они получили звание «Мастер спорта по футзалу 3+3 (микрофутзалу)». Теперь каждого члена команды уже точно можно считать профессионалом.

Владимир Сапенский рассказал о планах команды: ближайшие соревнования пройдут в Волгограде и неизвестно примет ли команда участие в них. Волгоград далеко, а все расходы на дорогу и проживание каждый берет на себя. Осенью планируются еще соревнования в категориях 60+ и 65+. Команда будет стараться собираться и играть три раза в неделю. В ее состав войдет тренер по мини-футболу клуба «Фаворит» Александр Камкин.