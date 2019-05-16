Зеленоградская команда участвовала в соревнованиях впервые и одержала победу над четырьмя другими командами ветеранов спорта. Всем игрокам присвоили звание мастеров спорта. Рассказываем, что это за спорт и кто играет в нашей команде
Микрофутзал — это разновидность футбола в зале с особыми правилами. В каждой команде по три человека. Играют на маленькой площадке — 15 на 25 метров. Вратаря нет, а ворота совсем маленькие — размером 70 на 80 см — и с нижней перекладиной, для большей сложности попадания.
Главная особенность микрофутзала, что это максимально контактная разновидность футбола с совершенно другими тактическими решениями на поле и каждый игрок здесь и вратарь, и нападающий в одном лице. Но силовые контакты запрещены, поэтому из-за частых штрафов и маленького размера команды существует синяя карточка — удаление с возможностью замены. Пенальти пробиваются с 10 метров по пустым воротам.
Первенство по микрофутзалу проходило в городе Курлово Владимирской области. В трудных, упорных играх с виртуозами из других регионов наша команда одержала три победы с игры, а ещё одну, завершившуются ничьёй, выиграла по пенальти. Больше всех — пять мячей — забил Сергей Павлов, два мяча — Владимир Щелканов и по одному — Михаил Морковкин и Вадим Кузнецов
Руководитель команды Владимир Сапенский рассказал, что они не профессионалы, а компания друзей, которые собираются в свободное от работы время, чтобы провести его за их любимым занятием — футболом. Так они играют уже восемь лет. Многие члены команды всю жизнь связаны со спортом и в данный момент работают тренерами и преподавателями спорта в Зеленограде. После этой победы все они получили звание «Мастер спорта по футзалу 3+3 (микрофутзалу)». Теперь каждого члена команды уже точно можно считать профессионалом.
Владимир Сапенский рассказал о планах команды: ближайшие соревнования пройдут в Волгограде и неизвестно примет ли команда участие в них. Волгоград далеко, а все расходы на дорогу и проживание каждый берет на себя. Осенью планируются еще соревнования в категориях 60+ и 65+. Команда будет стараться собираться и играть три раза в неделю. В ее состав войдет тренер по мини-футболу клуба «Фаворит» Александр Камкин.
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