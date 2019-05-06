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Хоспис собирает подарки и помощь к 9 Мая 06.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Компактные радиоприемники решили подарить пациентам зеленоградского хосписа на День Победы. «Это одна из ниточек, которые соединяют жителей хосписов с внешним миром новостей и культуры», — рассказывают организаторы акции. По опыту, пациенты очень радуются такому подарку.

На праздник в хосписе планируют накрыть «фронтовой стол» с закусками. А если будет хорошая погода, то устроят пикник. К нему собирают:

  • мягкие сладости: конфеты, диабетические сладости, пастилу, зефир, мармелад, печенье (желательно в подарочных упаковках);
  • фрукты, овощи, ягоды;
  • сытные закуски: сыр, колбасу;
  • хороший чай, кофе — тот, которым вы угостили бы близкого друга, и прочее.

Вы можете купить приемник, цветы или угощение и привезти в зеленоградский хоспис, расположенный в корпусе 1701, в любое время. Нужно 30 радиоприемников (например, таких или таких) и не менее 210 гвоздик. Телефон координатора: 8(926)009-24-34, Анна.

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