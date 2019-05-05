С понедельника, 6 мая, стартует поэтапное отключение тепла: сначала на промышленных объектах, следом в административных и жилых зданиях, затем в школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Системы теплоснабжения переведут в летний режим работы.

Отопительный сезон прошел без сбоев и отключений, как и предыдущие восемь лет, отметил заммэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству Петр Бирюков. Он напомнил также, что в столице отопление отключают, когда пять суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет выше восьми градусов тепла.

По прогнозу, в понедельник-вторник, 6 и 7 мая, в Зеленограде днем будет до 24 градусов тепла, а ночью от 10 до 14 выше нуля при облачной с прояснениями погодой без осадков. Самым холодным на неделе станет 8 мая — плюс 15 градусов по Цельсию днем, возможна гроза и порывистый ветер. Обильные осадки прогнозируют и в четверг, 9 мая, при дневной температуре +20.