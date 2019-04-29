Столкновение велосипедиста с кроссовером произошло на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы в субботу, 27 апреля, около 11 часов утра. ДТП попало на запись видеорегистратора автомобиля, ожидавшего зеленого сигнала светофора.

Мужчина на велосипеде решил объехать стоящую перед светофором машину и из левого ряда выехал на перекресток в тот момент, когда его пересекал белый BMW. Велосипедист начал выруливать в правую полосу, но не успел и врезался в правое переднее крыло кроссовера. Автомобиль ехал на невысокой скорости и вовремя затормозил, «спортсмен» перелетел через капот и приземлился на проезжей части.