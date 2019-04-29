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Велосипедист проехал на «красный» и врезался в кроссовер. Видео 29.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Столкновение велосипедиста с кроссовером произошло на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы в субботу, 27 апреля, около 11 часов утра. ДТП попало на запись видеорегистратора автомобиля, ожидавшего зеленого сигнала светофора.

Мужчина на велосипеде решил объехать стоящую перед светофором машину и из левого ряда выехал на перекресток в тот момент, когда его пересекал белый BMW. Велосипедист начал выруливать в правую полосу, но не успел и врезался в правое переднее крыло кроссовера. Автомобиль ехал на невысокой скорости и вовремя затормозил, «спортсмен» перелетел через капот и приземлился на проезжей части.

От серьезных травм мужчину спасла в том числе экипировка, правда, судя по видео, один наколенник слетел в момент столкновения. На место происшествия приехал реанимобиль, но помощь понадобилась минимальная. По рассказу очевидца, «только коленка пластырем была заклеена, а так сам ходил. И велосипед тоже цел. А у BMW крыло помято».

Поскольку госпитализация никому не потребовалась, происшествие отправили в категорию «без пострадавших» и в полицейские сводки оно не попало.

Верите ли вы, что велосипедиста оштрафуют и заставят оплатить ремонт кроссовера?
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