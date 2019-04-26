Появилась возможность забирать заказанные в интернет-магазине товары в гипермаркетах IKEA. Раньше эта услуга отсутствовала.

Ассортимент интернет-магазина IKEA шире, чем в любом их гипермаркете. Однако доставка в IKEA весьма дорогая. Например, доставка мелкого предмета может быть равна его стоимости: пододеяльник с наволочкой «Дьюнгельског» — 799 рублей за товар и столько же за доставку. В новых пунктах самовывоза забрать вещи можно будет, заплатив 199 рублей. Видимо, это оплата доставки товара со склада к пункту выдачи.

В любом случае, это выгоднее и удобнее, для людей, не нуждающихся в доставке. Многим удобнее забрать небольшой предмет или мебель на своей машине. Но традиционный способ покупки товара в магазине до сих пор остается в IKEA на первом месте.