Восьмилетний мальчик пропал утром во вторник, 23 апреля. Он вошел в школьные ворота, но в классе не появился.

Ребенка сразу объявили в розыск. В редакцию Zelenograd.ru поступили десятки звонков и сообщений с просьбой о помощи. До семи вечера рассказывали о том, как продвигаются поиски. Точнее, о том, что они безуспешны.

Мальчика искали родители, школа, полиция, поисково-спасательный отряд «Лиза алерт», знакомые и просто неравнодушные посторонние люди.

Вечером 8-летний Костя нашелся, сам пришел домой. Как выяснилось, он всего лишь не хотел идти на учебу. Вошел в одни ворота, а вышел через другие. И потом просто гулял.

Всем, кто принимал участие в розыске мальчика, огромная благодарность от родных.