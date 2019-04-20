Трехлетняя девочка получила серьезные травмы, катаясь на самокате в 8-м микрорайоне днем в субботу, 20 апреля. По предварительной информации, она не справилась с управлением и во что-то врезалась.

На место прибыл дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра, который экстренно доставил пострадавшую девочку из Зеленограда в столичную клинику. На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада, сказали Zelenograd.ru в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщалось, что девочку сбил автомобиль, однако в ГИБДД опровергли эту информацию. Источник в правоохранительных органах сказал Zelenograd.ru, что по предварительной информации это был просто несчастный случай на самокатах.