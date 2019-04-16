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Подросток на мотоцикле ударил ножом прохожего в лесопарке рядом с площадью Юности 16.04.2019 ZELENOGRAD.RU

38-летний Евгений Т. получил ножевое ранение в грудь от подростка во время прогулки в лесу 1-го микрорайона рядом с площадью Юности.

По предварительной информации, Евгений сделал замечание 15-летнему школьнику, который ехал на питбайке по пешеходной дорожке и чуть его не сбил. Со слов подростка, рассказывает в соцсетях его сверстница, «посторонний мужчина разбил ему шлем и замахнулся на его девушку».

В ответ юноша ударил «агрессивного» прохожего ножом и поехал на площадь Юности. Раненый мужчина добрался до площади и там попросил о помощи, рассказали Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах и жена пострадавшего. На место вызвали полицию и «скорую».

Евгения доставили в больницу в 19:20 с колото-резаной раной грудной клетки. При нем не было ни паспорта, ни каких-либо других документов, рассказала жена. Его обследовали: сделали рентген, УЗИ, провели лабораторную диагностику. Ранение, к счастью, оказалось не проникающим. Мужчине обработали рану и назначили необходимое лечение. На следующий день, 16 апреля, Евгений выписался из больницы в состоянии средней тяжести.

Как рассказала Zelenograd.ru жена пострадавшего Анна, всё произошло возле спортплощадки. «На пешеходной дорожке этот ухарь чуть не врезался в супруга. Ехал на байке, на котором запрещена езда в общественных местах. Полиции он заявил, что отца у него нет. Муж сделал замечание, что на пешеходной дорожке нельзя ездить. Спокойно причём. В ответ пацан пырнул его ножом. Супруг схватил его и потащил на площадь Юности к полиции, так как у него не было с собой телефона, а на Юности дежурят всегда. Когда тащил, пацан пытался вырваться, в результате чего сломал шлем». Мужчину спасло то, что нож попал в ребро, а не в сердце.

По словам подростка, в момент конфликта на заднем сиденье питбайка сидела его девушка. По другой версии, подросток во время конфликта был один, а девушка присоединилась к нему уже на площади. Кроме того юный мотоциклист якобы отказался от освидетельствования на наркотики, утверждает супруга пострадавшего.

Евгений — спокойный, взрослый, уравновешенный, он не пьёт и не курит, рассказала Анна. «Он же не идиот, чтобы к подросткам лезть без причины», — добавила она.

В одном из обсуждений ВКонтакте появилось сообщение якобы от одноклассника подростка. Было написано, что «он крайне неадекватен и на него можно завести ещё пару дел». Затем эта запись была удалена, но сохранился скриншот.

Полиция изъяла у подростка нож, пишет агентство «Москва». По информации источника, мать подростка работает адвокатом. Полицейские сообщили о происшествии в Следственный комитет и ФСБ.

Могут ли быть какие-то оправдания для того, кто в конфликте применяет оружие?
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