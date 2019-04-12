Пожилую зеленоградку доставили в больницу после попытки свести счеты с жизнью 11 апреля.
82-летняя пенсионерка живет в одной квартире с дочерью в 4-м микрорайоне. В семье регулярно вспыхивали скандалы из-за того, что дочь отказывалась отправлять пожилую мать на отдых в Турцию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В НИИ Склифосовского пенсионерку вернули к жизни и оказывают женщине необходимую помощь. Следствие выясняет детали произошедшего.
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