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Пенсионерка отравилась из-за отказа дочери отправить ее на отдых в Турцию 12.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Пожилую зеленоградку доставили в больницу после попытки свести счеты с жизнью 11 апреля.

82-летняя пенсионерка живет в одной квартире с дочерью в 4-м микрорайоне. В семье регулярно вспыхивали скандалы из-за того, что дочь отказывалась отправлять пожилую мать на отдых в Турцию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В НИИ Склифосовского пенсионерку вернули к жизни и оказывают женщине необходимую помощь. Следствие выясняет детали произошедшего.

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