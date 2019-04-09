ДТП произошло в воскресенье, 7 апреля, около десяти часов утра на перегоне Конаковский Мох — Конаково. Электричка № 6604 ехала из Москвы, кроссовер «Мерседес» — из села Селихово. По рассказам очевидцев, поезд остановился плавно, все пассажиры целы.

Не пострадал и 78-летний водитель «Мерседеса», который, как сообщает конаковская ГИБДД, отвлекся от дороги и не заметил приближающийся состав. Местные жители уточняют, что за рулем находился бывший глава и почетный гражданин Конаковского района. В бытность его главенства Конаковский район в СМИ назвали «локомотивом экономики Тверской губернии».

В соцсетях шутят, что электропоезд должен был уступить «Мерседесу» как помехе справа. А один местный житель отметил, что несколько раз сталкивался с неадекватным поведением этого автомобилиста на дороге.

Из-за ДТП на «селиховском переезде» 6604-й задержался на 55 минут, а следующий за ним 6606-й прибыл в Конаково позже на 15 минут. С опозданием в 45 минут отправился электропоезд № 6607 из Конаково в Москву. Следующий за ним 6609-й ушел с 10-минутным опозданием. Далее поезда шли по графику.