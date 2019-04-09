Автомобиль выехал на переезд, проигнорировав предупреждающий сигнал семафора. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения, сообщает пресс-служба ОЖД. Чудом обошлось без жертв.
ДТП произошло в воскресенье, 7 апреля, около десяти часов утра на перегоне Конаковский Мох — Конаково. Электричка № 6604 ехала из Москвы, кроссовер «Мерседес» — из села Селихово. По рассказам очевидцев, поезд остановился плавно, все пассажиры целы.
Не пострадал и 78-летний водитель «Мерседеса», который, как сообщает конаковская ГИБДД, отвлекся от дороги и не заметил приближающийся состав. Местные жители уточняют, что за рулем находился бывший глава и почетный гражданин Конаковского района. В бытность его главенства Конаковский район в СМИ назвали «локомотивом экономики Тверской губернии».
В соцсетях шутят, что электропоезд должен был уступить «Мерседесу» как помехе справа. А один местный житель отметил, что несколько раз сталкивался с неадекватным поведением этого автомобилиста на дороге.
Из-за ДТП на «селиховском переезде» 6604-й задержался на 55 минут, а следующий за ним 6606-й прибыл в Конаково позже на 15 минут. С опозданием в 45 минут отправился электропоезд № 6607 из Конаково в Москву. Следующий за ним 6609-й ушел с 10-минутным опозданием. Далее поезда шли по графику.
В ноябре 2015 года здесь же случилось другое ДТП. Автомобиль «Ауди» также поехал через пути на запрещающий сигнал семафора. Машинист электрички экстренно тормозил, но избежать столкновения не удалось. Водитель легковушки получил тяжелые травмы, пассажир «Ауди» — женщина скончалась на месте.
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