Мода на сбор мусора во время пробежек появилась в Швеции. Оттуда и название - plog по-шведски значит "плуг".

"О плоггинге узнал случайно, когда искал информацию о забегах. На пробежки выхожу рано утром. Плоггинг позволяет мне совмещать приятное с полезным, я люблю бегать, и при этом понимаю, что могу сделать полезное для моего поселка. Уверен, что при желании каждый может сделать свой вклад в будущее чистого Подмосковья", — цитирует Лукьянчикова сайт районной администрации.

Помимо прочего плоггинг увеличивает физическую нагрузку во время тренировок: на пробежке нужно остановиться, наклониться за мусором и положить его в пакет – это требует дополнительных затрат энергии. Еще можно подбирать окурки, но их так много, что пробежка может затянуться.

Впрочем, и без окурков результат не заставил себя ждать. Буквально через несколько дней подбирания мусора маршрут пробежки стал заметно чище. Достаточно одного небольшого пакета в день.

Антон собирает не только бытовой мусор - недавно он обнаружил несколько десятков брошенных ртутных ламп. Это опасные отходы. О них Антон сообщил на портал "Добродел".

Через плоггинг Антон хочет распространять экологические ценности и подавать пример другим. У него в планах создать собственное движение.