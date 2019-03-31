Учителя обратили внимание, что 11-летний ученик второй день не снимает в школе шапку. Мальчика попросили снять головной убор. Тогда и обнаружили, что у него отрезана часть уха. О травмировании ребенка сразу сообщили в правоохранительные органы.

Следственный комитет выяснил, что за два дня до этого, вечером 27 марта, 46-летняя зеленоградка «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему малолетнему сыну» сначала избила его скалкой, а затем строительным ножом частично ампутировала сыну правую ушную раковину.

Женщину взяли под стражу, а ребёнка поместили в Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград».

Следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Некоторые подробности случившегося стали известны «Московскому комсомольцу». Как пишет издание, инцидент произошел на участке частного дома в Зеленограде.

Вернувшийся из школы мальчик признался матери, что взял 500 рублей из кошелька, лежавшего в туалетной комнате. Рассерженная мать, которая и раньше рукоприкладствовала, сначала отхлестала сына собачьим поводком с металлическим карабином на конце, затем сменила орудие избиения на скалку. Следом заставила сына раздеться и выволокла его на улицу. По дороге она прихватила из машины желтый строительный нож, отвела мальчика к бойлерной и там отрезала ему мочку уха. Ребенок самостоятельно остановил кровотечение.

Издание выяснило также, что женщина уже фигурирует в другом уголовном деле. Она отрезала мертвому мужу пальцы, чтобы его труп не опознали по отпечаткам.

Мужчина погиб во время драки со старшими сыновьями, 18 и 22 лет, которые вступились за мать, уличившую мужа в измене. В пылу ссоры средний брат убил отца несколькими ударами молотком по голове.

Семья решила избавиться от трупа. Отсеченные у него пальцы женщина выбросила в выгребную яму. Тело отвезли под Серпухов и бросили в реку. Труп мужчины без фаланг пальцев в мае прошлого года обнаружили в Оке рыбаки. Руки и ноги у него были связанны.

Погибшего опознали по отпечаткам ладоней, поскольку супруги не единожды имели дело с полицией. Они постоянно ссорились из-за измен и раздела имущества, поочередно угоняли джипы друг у друга и писали заявления в правоохранительные органы. В полиции зарегистрировано около 12 встречных обращений о привлечении второй половины к уголовной ответственности.

Соседи рассказали, что семейная пара содержала в жилище собачий питомник, из-за чего там невозможно находиться: всюду собачья моча и фекалии. По их же словам, убитый последнее время продавал сильнодействующие медицинские препараты. Его жена подрабатывала в ветеринарной клинике, пишет «МК».