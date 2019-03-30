Пять человек пострадали из-за испарений неизвестного вещества во время сортировки мусора. На место выехали полиция и три «скорых помощи», сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

Звонок в полицию об инциденте поступил около девяти часов вечера в четверг, 28 марта. В восточной промзоне по адресу 4921-й Проектируемый проезд произошло «массовое употребление токсических веществ, пять пострадавших, обстоятельства неизвестны».

По указанному адресу находится организация, которая занимается переработкой мусора. Полицейские выяснили, что около 11 утра того же дня в процессе сортировки мусора было раздроблено неустановленное вещество, находившееся предположительно в бутылке.

По итогам проверки полиция сообщила, что пострадавших нет. Однако по информации Рен ТВ двух человек из пяти обратившихся за медпомощью отправили в больницу. Сортировщики жаловались на недомогание и говорили, что надышались чем-то токсичным. По мнению врачей, это было все же пищевое отравление, пишет источник.

В зеленоградскую больницу люди с подобными симптомами не поступали.