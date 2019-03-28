Три живых сосны пострадали в лесопарке за 21-м домом в Андреевке ранним утром 28 марта. Огонь заметил местный житель по дороге с работы, в 5:50 он вызвал МЧС.
Олег Новиков
Из-за сложного проезда к горящим деревьям пожарные не сразу добрались до места и смогли начать тушение лишь около половины седьмого утра, рассказал другой очевидец. Огонь не успел распространиться на соседние деревья, но одна из подожженных сосен пострадала особенно сильно.
Игорь Белянков
Местные жители не исключают, что деревья могли поджечь из-за намечающегося здесь строительства домов.
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