О жестоком групповом изнасиловании заявила 13-летняя девочка в конце марта. С ее слов, это произошло по дороге в школу. Возле детской поликлиники в 3-м микрорайоне на нее напали пятеро мужчин и надругались, после чего скрылись. Об инциденте девочка рассказала матери. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало о происшествии. Следственный комитет начал проверку и выяснил, что школьница всё выдумала.

Следователи поминутно восстановили передвижения девочки в тот день, исследовали все места, где та побывала. Врачи провели медицинский осмотр школьницы. В итоге ничто из ее рассказа не подтвердилось, сообщили в СК.

Похожий случай произошел в конце октября 2018 года. Девятиклассница рассказала матери, что ее изнасиловали на одной из парковок в Крюково. Она даже описала приметы насильника: это был мужчина лет 25—30 азиатской внешности, который представился именем Дилхо. Интернет-издание iReactor опубликовало историю со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мать 15-летней школьницы также обратилась в полицию.

В полиции Zelenograd.ru подтвердили, что действительно поступало такое заявление. СК провел доследственную проверку. Оказалось, девочка соврала, сообщили нам в следственном комитете.

С какой целью школьницы выдумали истории своих изнасилований, в СК не уточняют.