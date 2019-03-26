Дерзкая кража произошла в 20-м микрорайоне. Злоумышленник проник в квартиру, дверь которой оказалась не заперта. На преступление он пошел ранним утром, между четырьмя и семью часами, когда обитатели жилища спали.

Из квартиры вор вынес компьютерную технику и телефон на общую сумму в 100 тысяч рублей. Утром, обнаружив пропажу, 44-летний хозяин квартиры обратился в полицию.

Осведомленный источник также рассказал Zelenograd.ru, что жена хозяина квартиры работает в зеленоградском суде. В семь утра, как стало известно о визите вора, женщина позвонила главному судье, который взял дело под личный контроль. В ходе розыска злоумышленника обнаружили бесполезность камер в подъезде: они не работали. Однако удалось выяснить, что вор ушел по черной лестнице.

В тот же день сотрудники полиции задержали 42-летнего подозреваемого на улице Гоголя в Зеленограде. Им оказался ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья. Часть добычи мужчина уже сбыл и успел распорядиться вырученными деньгами. Остальные похищенные гаджеты у него изъяли, сообщает полиция.

Подозреваемого поместили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Два своих прежних срока он получил за другую кражу с проникновением и за угон автомобиля.