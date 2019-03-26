Полиция нашла 22-летнего водителя грузовика, который устроил фигурное катание на стоянке Центральной площади зимним пятничным утром. Его опасное развлечение снял на видео случайный свидетель из здания бизнес-центра. Ни одна машина на парковке не пострадала.

Зеленоградское УВД сообщила, что его привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Максимальный суммарный штраф по этим двум статьям — две тысячи рублей. На сколько его в итоге оштрафовали, неизвестно.