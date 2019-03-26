Полиция нашла 22-летнего водителя грузовика, который устроил фигурное катание на стоянке Центральной площади зимним пятничным утром. Его опасное развлечение снял на видео случайный свидетель из здания бизнес-центра. Ни одна машина на парковке не пострадала.
Зеленоградское УВД сообщила, что его привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Максимальный суммарный штраф по этим двум статьям — две тысячи рублей. На сколько его в итоге оштрафовали, неизвестно.
Наши читатели бурно обсуждали это происшествие — мнения разделились. Одна половина считала, что его надо наказать за опасное вождение, а вторая говорила, что надо оставить его в покое или даже наградить за искусное владение техникой.
Всё это было бы смешно, если бы автору видео не начали поступать угрозы в стиле «пойдем, выйдем, поговорим». Например, guseynov__96 написал ему в инстаграме «кинь свой номер, поговорить надо», а murik_murad — «зачем ты такие вещи делаешь не правильные». После этого он закрыл свой аккаунт от посторонних.
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