1 комментарий
Водителя самосвала оштрафовали за дерзкий дрифт на Центральной площади. Автору видео поступали угрозы 26.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Полиция нашла 22-летнего водителя грузовика, который устроил фигурное катание на стоянке Центральной площади зимним пятничным утром. Его опасное развлечение снял на видео случайный свидетель из здания бизнес-центра. Ни одна машина на парковке не пострадала.

Зеленоградское УВД сообщила, что его привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Максимальный суммарный штраф по этим двум статьям — две тысячи рублей. На сколько его в итоге оштрафовали, неизвестно.

Наши читатели бурно обсуждали это происшествие — мнения разделились. Одна половина считала, что его надо наказать за опасное вождение, а вторая говорила, что надо оставить его в покое или даже наградить за искусное владение техникой.

Всё это было бы смешно, если бы автору видео не начали поступать угрозы в стиле «пойдем, выйдем, поговорим». Например, guseynov__96 написал ему в инстаграме «кинь свой номер, поговорить надо», а murik_murad — «зачем ты такие вещи делаешь не правильные». После этого он закрыл свой аккаунт от посторонних.

Справедливое ли наказание за дрифт на грузовике- небольшой штраф
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Виталий Кушнеров
Вчера, 15:04
Водила, отзовись. Компенсирую 500 руб. Зачётно катался!
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