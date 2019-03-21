Переписку со столичными департаментами Александр Кузнецов публиковал в группе поселка Ржавки «ВКонтакте». Раньше этот участок шоссе обслуживало федеральное агентство "Росавтодор", а в прошлом году его передали Москве. Этот процесс занял несколько месяцев и освещением никто не занимался — проводились «мероприятия по передаче земельных участков под объектом». Этим занимался департамент городского имущества.

В ответ на очередную жалобу о тёмной дороге департамент перенаправил Александра почему-то в префектуру Северного административного округа. Одновременно житель обратился в префектуру Зеленограда, откуда получил более конкретный, но не решающий проблему ответ: участок дороги передан в управление московскому учреждению «Автомобильные дороги», которое подчиняется департаменту ЖКХ и благоустройства. Если департамент выделит деньги, то освещение восстановят.

Бюрократические проволочки в данном случае Кузнецов оценил как преступную халатность (статья уголовного кодекса): неосвещенная трасса — это риск для здоровья и жизни людей. Он написал в Генеральную прокуратуру.

«Знаю точно, что также по данной проблеме обращались наши жители, жители Менделеево, администрация Солнечногорского района, администрация поселка Ржавки, ГИБДД Солнечногорского района, — рассказал Zelenograd.ru Александр Кузнецов. — Я лишь вставил в общее дело свои две копейки»



После обращения в Генпрокуратуру власти зашевелились Из департамента ЖКХ пришел более-менее обстоятельный ответ: после передачи участка трассы из федеральной собственности (это не только дорога, но все объекты на ней, включая мачты освещения) пришлось менять часть электрооборудования, а сейчас переоформляется разрешительно-техническая документация в МОЭСК и решается вопрос о заключении договора с «Мосэнергосбытом». Кроме того, ищут подрядчика для основных восстановительных работ.

Полностью восстановить освещение планируется к концу апреля. А фонари на Ленинградке заработали 19 марта.