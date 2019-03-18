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Возле корпуса 1130 собираются открыть бахчевой развал 18.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Возле корпуса 1130 откроют бахчевой развал — палатку для торговли арбузами и дынями. По крайней мере планируют это сделать — префектура выпустила распоряжение о проведении аукциона на право поставить такую палатку.

Напишите нам 11mkr@zelenograd.ru, каких ещё магазинов вам не хватает в нашем микрорайоне?

Приглашаем жителей 11-го микрорайона подписываться на наши группы в ВКонтакте.

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