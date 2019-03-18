Возле корпуса 1130 откроют бахчевой развал — палатку для торговли арбузами и дынями. По крайней мере планируют это сделать — префектура выпустила распоряжение о проведении аукциона на право поставить такую палатку.
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