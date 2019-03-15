Из-за технической неисправности произошел сбой в движении поездов на Октябрьской железной дороге в обоих направлениях. Задержки составляют, по сообщениям пассажиров, более часа. В частности, тверская «Ласточка» отправлением с Ленинградского вокзала в 13:45, которая по расписанию приходит в Крюково в 14:09, прибыла на станцию только в 15:15.

Техническую неисправность обнаружили в пятницу, 15 марта, около 13:35 на участке Москва Товарная — Химки. Вовремя отправляясь с Ленинградского вокзала, все поезда — от пригородных до «Сапсана» и «Невского экспресса» — останавливались и стояли по 20-40 минут.

Около 14:40 движение частично возобновилось, однако через несколько минут вновь практически остановилось.

Около трех часов дня сервис «Яндекс.Расписания» сообщил, что задерживаются поезда в обе стороны в связи с неисправностью устройств СЦБ* на станции Ховрино. «После 15:30 ожидается задержка отправления ряда поездов с Ленинградского вокзала из-за позднего прибытия составов из области», — пишет сервис.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК) дополнительно сообщила, что в связи с произошедшим билеты в поездах оформляют без сбора. Также без доплаты можно пересесть на скоростные «Ласточки» до момента прекращения опозданий.

«Невский экспресс» шел с опозданием в Санкт-Петербург в 50 минут. Один из пассажиров рассказал в сообществе «Ленинградское направление» во «ВКонтакте», что по письменной претензии возвращали 25% от стоимости билета. Тем, у кого были стыковки для пересадки, обещали оказывать содействие на вокзале. О компенсации и помощи на вокзалах начальник поезда объявил несколько раз.

Около 15 часов 30 минут МТ ППК уточнила, что неисправность устранена. Движение пригородных поездов вводится в график, но на это потребуется какое-то время. Компания приносит извинения за неудобства.

Обновление в 20:40. Отменены электрички «Комфорт» 6518 Москва — Клин отправлением с Ленинградского вокзала в 18:32 и прибытием на конечную в 20:39. И, соответственно, в обратном направлении Клин — Москва под номером 6529 отправлением из начального пункта в 20:51 и прибытием в Москву 22:24. В Крюково — в 21:36.