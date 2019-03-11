Два человека минимум пострадали в 15-м микрорайоне Зеленограда после нападениях на них неизвестного.

Днем в воскресенье, 10 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на аллее недалеко от Михайловского пруда мужчина бьет прохожих предметом, похожим на длинный металлический прут.

Прибывшие на место происшествия патрульные задержали по описанным приметам 29-летнего жителя 15-го микрорайона. Его доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Следом в полицию пришло два сообщения из городских медучреждений о пострадавших с ушибами и гематомами, рассказали Zelenograd.ru в столичном главке УВД. По словам другого источника в правоохранительных органах, травмы получили 31-летний мужчина и 35-летняя женщина, также зеленоградцы. Один из пострадавших сейчас проходит лечение в зеленоградской горбольнице, в отделении нейрохирургии. У него ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга, состояние удовлетворительное с благоприятным прогнозом, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе клиники. У женщины гематома на левом плече, уточняет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причина, по которой мужчина с прутом напал на случайных прохожих, неизвестна. Выяснилось, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полиция продолжает разбирательство, по итогам будет принято процессуальное решение.