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Самосвал перевернулся на Ленинградском шоссе из-за столкновения с легковушкой. Два человека погибли 09.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Грузовик Scania, груженный песком, столкнулся с легковым автомобилем Nissan Teana на Ленинградском шоссе и опрокинулся. В результате столкновения погибли двое мужчин — пассажиры легковушки, третий — водитель «Ниссана» получил тяжелые травмы, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

Трагический дорожный инцидент произошел около 5:20 утра в субботу, 9 марта, перед шереметьевским мостом в Молжаниновском районе напротив дома 202 Ленинградского шоссе.

Самосвал подняли и эвакуировали с места происшествия через три с половиной часа после ДТП. В десятом часу утра движение на данном участке дороги нормализовалось. До этого наблюдался затор в районе аварии в обе стороны.

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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