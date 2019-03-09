Грузовик Scania, груженный песком, столкнулся с легковым автомобилем Nissan Teana на Ленинградском шоссе и опрокинулся. В результате столкновения погибли двое мужчин — пассажиры легковушки, третий — водитель «Ниссана» получил тяжелые травмы, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

Трагический дорожный инцидент произошел около 5:20 утра в субботу, 9 марта, перед шереметьевским мостом в Молжаниновском районе напротив дома 202 Ленинградского шоссе.

Самосвал подняли и эвакуировали с места происшествия через три с половиной часа после ДТП. В десятом часу утра движение на данном участке дороги нормализовалось. До этого наблюдался затор в районе аварии в обе стороны.

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.