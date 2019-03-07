1 комментарий
Банкомат Сбербанка установили в 5 микрорайоне 07.03.2019 ZELENOGRAD.RU

После закрытия отделения Сбербанка в 5 микрорайоне, помещение которого до сих порт пустует, многие жаловались на отсутствие услуг банка вблизи места жительства. Ближайшее отделение находится в 3 микрорайоне. Но недавно в 5 ТЦ установили банкомат Сбербанка, однако знать об этом могут только постоянные покупатели магазина «Верный», на площади которого он работает. Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.

В банкомате можно:

  • снять и внести наличные
  • провести платежи и переводы
  • узнать баланс, и другое

Напишите нам 5mkr@zelenograd.ru, каких ещё бытовых услуг вам не хватает в нашем микрорайоне?

Приглашаем жителей 5-го микрорайона подписываться на наши группы в ВКонтакте или Фейсбуке.

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Обсуждение
Алексей
1 час назад
К слову, о банкомате знают не только покупатели магазина, но и пользователи мобильного приложения сбербанка. На карту его сразу же добавили.
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