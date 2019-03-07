После закрытия отделения Сбербанка в 5 микрорайоне, помещение которого до сих порт пустует, многие жаловались на отсутствие услуг банка вблизи места жительства. Ближайшее отделение находится в 3 микрорайоне. Но недавно в 5 ТЦ установили банкомат Сбербанка, однако знать об этом могут только постоянные покупатели магазина «Верный», на площади которого он работает. Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.