После закрытия отделения Сбербанка в 5 микрорайоне, помещение которого до сих порт пустует, многие жаловались на отсутствие услуг банка вблизи места жительства. Ближайшее отделение находится в 3 микрорайоне. Но недавно в 5 ТЦ установили банкомат Сбербанка, однако знать об этом могут только постоянные покупатели магазина «Верный», на площади которого он работает. Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.
В банкомате можно:
- снять и внести наличные
- провести платежи и переводы
- узнать баланс, и другое
Напишите нам 5mkr@zelenograd.ru, каких ещё бытовых услуг вам не хватает в нашем микрорайоне?
Приглашаем жителей 5-го микрорайона подписываться на наши группы в ВКонтакте или Фейсбуке.
«Пятерочка» создаст в каждом магазине свой ассортимент, а в «Перекрестке» будет больше готовой еды Новости
Почему ресторан «Очаг» в Андреевке, который стоит под ЛЭП, никак не могут снести. Судебная хроника Истории
Опубликованы шесть вариантов фестивальной площадки в 16 микрорайоне. Смотрите, что получится (это удивительно!) Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.