Трехлетнему мальчику стало плохо с сердцем в районе новостроек в Андреевке. Со слов очевидцев, у малыша остановилось сердце, когда он находился на приеме у стоматолога в медицинском центре «Никор-Мед».
На место прибыл медицинский вертолет с бригадой медиков. Состояние ребенка стабилизировали, чтобы можно было перевозить. Но по дороге, в районе «Ашана», вертолет сломался, рассказал Zelenograd.ru другой очевидец.
Срочно вызвали машину «скорой», которая доставила малыша в зеленоградскую горбольницу. Там реанимационные мероприятия не прекращали до прибытия другого вертолета. Вторым вертолетом, который оперативно прибыл в Зеленоград, мальчика направили в Тушинскую больницу. Состояние ребенка крайне тяжелое. В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что мальчику два с половиной года.
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