Комментировать
Ребенка в тяжелом состоянии перевезли из Андреевки в больницу двумя вертолетами и «скорой» 06.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Трехлетнему мальчику стало плохо с сердцем в районе новостроек в Андреевке. Со слов очевидцев, у малыша остановилось сердце, когда он находился на приеме у стоматолога в медицинском центре «Никор-Мед».

На место прибыл медицинский вертолет с бригадой медиков. Состояние ребенка стабилизировали, чтобы можно было перевозить. Но по дороге, в районе «Ашана», вертолет сломался, рассказал Zelenograd.ru другой очевидец.

Срочно вызвали машину «скорой», которая доставила малыша в зеленоградскую горбольницу. Там реанимационные мероприятия не прекращали до прибытия другого вертолета. Вторым вертолетом, который оперативно прибыл в Зеленоград, мальчика направили в Тушинскую больницу. Состояние ребенка крайне тяжелое. В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что мальчику два с половиной года.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

8 марта
скидка 10% на всё!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама