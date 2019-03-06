Трехлетнему мальчику стало плохо с сердцем в районе новостроек в Андреевке. Со слов очевидцев, у малыша остановилось сердце, когда он находился на приеме у стоматолога в медицинском центре «Никор-Мед».

На место прибыл медицинский вертолет с бригадой медиков. Состояние ребенка стабилизировали, чтобы можно было перевозить. Но по дороге, в районе «Ашана», вертолет сломался, рассказал Zelenograd.ru другой очевидец.

Срочно вызвали машину «скорой», которая доставила малыша в зеленоградскую горбольницу. Там реанимационные мероприятия не прекращали до прибытия другого вертолета. Вторым вертолетом, который оперативно прибыл в Зеленоград, мальчика направили в Тушинскую больницу. Состояние ребенка крайне тяжелое. В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что мальчику два с половиной года.