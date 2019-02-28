Префект Анатолий Смирнов подтвердил, что для нового выезда из 3 микрорайона на Московский проспект дорога расширяться не будет — движение там будет одностороннее, только на выезд. В этом случае объезд Савелкинского проезда по новой дороге через микрорайон — от Центрального к Московскому проспекту — действительно становится плохим маршрутом.
Это важно для жителей корпусов 351 и 352, между которыми и хотят проложить выезд из микрорайона на Московский проспект. Если сделают только выезд, а въезд закроют, то новую дорогу можно сделать узкой. Хотя, в любом случае, «комфорт для жителей 350-х корпусов, возможно, в какой-то степени будет меньше», признал префект.
«Только дурному в голову придет объезжать Савелкинский проезд по микрорайону, чтобы выехать на Центральный или обратно» , — сказал также Смирнов. Для маршрута «обратно», то есть от Московского в сторону Центрального, утверждение спорное. Пробки на выезде с Савелкинского на Центральный — обычное дело. А водители, которые ездят с навигатором, поедут по объективно самому быстрому маршруту, если даже префект считает его дурным.
Два новых сквозных проезда в 3-м микрорайоне обсуждали на публичных слушаниях. По мнению властей, они нужны жителям строящегося коммерческого жилого комплекса. По итогам, строительство проезда с Яблоневой аллеи на Московский проспект отменили, а с Центрального проспекта на Московский вдоль «Флейты» — утвердили.
Результаты слушаний сейчас анализируются и передаются в городскую градостроительную комиссию (ее возглавляет мэр Сергей Собянин). «Какие-то замечания [жителей] учтены, какие-то учесть не представляется возможным», прокомментировал результаты слушаний Смирнов.
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