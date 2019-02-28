Префект Анатолий Смирнов подтвердил, что для нового выезда из 3 микрорайона на Московский проспект дорога расширяться не будет — движение там будет одностороннее, только на выезд. В этом случае объезд Савелкинского проезда по новой дороге через микрорайон — от Центрального к Московскому проспекту — действительно становится плохим маршрутом.

Это важно для жителей корпусов 351 и 352, между которыми и хотят проложить выезд из микрорайона на Московский проспект. Если сделают только выезд, а въезд закроют, то новую дорогу можно сделать узкой. Хотя, в любом случае, «комфорт для жителей 350-х корпусов, возможно, в какой-то степени будет меньше», признал префект.