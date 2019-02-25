Для борьбы со льдом на региональных дорогах в Подмосковье решили отказаться от смеси песка и соли и перейти на современные многокомпонентные противогололедные реагенты. В итоге от песко-соляной смеси действительно отказались, но на новые реагенты не перешли. Это, возможно, произойдет лишь в следующем сезоне. А пока сыплют просто соль.

«Планируем в этом году впервые перейти на другие реагенты. […] Мы будем пробовать переходить на другие смеси, чтобы машины не гнили и обувь у людей сохранялась, чтобы меньше грязи было от песка», — цитирует ТАСС заявление заместителя председателя регионального правительства Игоря Трескова, сделанное в ноябре 2018 года.

Новые реагенты собирались тестировать на десяти вылетных трассах, в том числе Пятницком шоссе. Однако выяснилось, что сейчас, в преддверии перехода на весеннее содержание, на подмосковных дорогах используют однокомпонентный реагент.

«В настоящее время на вылетных региональных дорогах начали использовать однокомпонентный реагент — хлорид. Этот компонент является основой поваренной соли», — сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

То есть речь о техническом хлориде натрия, самом примитивном и дешевом реагенте, который «позволяет ликвидировать зимнюю скользкость, эффективно плавит лед и не опасен для жизнедеятельности человека». Но одновременно он обладает высокой коррозионной активностью, приводит к засолению почв и портит обувь. Против чего, собственно, и затеяли проект.

До сих пор на областных трассах использовали исключительно песко-соляную смесь, от которой «машины становятся не очень красивые, грязные», а дорога и лотки забиваются песком, отмечал Тресков.

На уборку песка с улиц и прочистку ливневой канализации в весенний период требуется дорогостоящее оборудование, дополнительные расходы. После обработки дорог солью или многокомпонентными реагентами таких проблем не возникает. Особенно при переходе на весеннее содержание.

«В настоящее время применять [хлорид] наиболее эффективно: при данной температуре его плавильные свойства возрастают, при этом за счет таяния снега и большого количества воды он полностью вымывается», — поясняют в министерстве.

Одновременно ведомство отмечает, что многокомпонентные реагенты имеют преимущества перед однокомпонентными по плавящей способности и эффективности в борьбе со всеми видами зимней скользкости, более экологичны и безопасны для здоровья человека. Кроме того, в составе смеси есть элемент, который минимизирует коррозионное воздействие остальных компонентов на металлы.

Более современный многокомпонентный реагент планируют применять со следующего зимнего сезона. Что помешало сделать это в нынешнем году, как собирались, в министерстве не уточнили. Возможно, решили подождать ГОСТа для противогололедных реагентов, который в России утвердят, предположительно, в октябре 2019-го.

По результатам пилотного проекта региональное министерство транспорта определит перспективы использования соответствующих противогололедных материалов на региональных дорогах Подмосковья. Опыт применения многокомпонентных реагентов продолжать изучать, чтобы выбрать наиболее эффективные.