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Новые реагенты протестируют на Пятницком шоссе. Сейчас его засыпают обычной солью 25.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Для борьбы со льдом на региональных дорогах в Подмосковье решили отказаться от смеси песка и соли и перейти на современные многокомпонентные противогололедные реагенты. В итоге от песко-соляной смеси действительно отказались, но на новые реагенты не перешли. Это, возможно, произойдет лишь в следующем сезоне. А пока сыплют просто соль.

«Планируем в этом году впервые перейти на другие реагенты. […] Мы будем пробовать переходить на другие смеси, чтобы машины не гнили и обувь у людей сохранялась, чтобы меньше грязи было от песка», — цитирует ТАСС заявление заместителя председателя регионального правительства Игоря Трескова, сделанное в ноябре 2018 года.

Новые реагенты собирались тестировать на десяти вылетных трассах, в том числе Пятницком шоссе. Однако выяснилось, что сейчас, в преддверии перехода на весеннее содержание, на подмосковных дорогах используют однокомпонентный реагент.

«В настоящее время на вылетных региональных дорогах начали использовать однокомпонентный реагент — хлорид. Этот компонент является основой поваренной соли», — сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

То есть речь о техническом хлориде натрия, самом примитивном и дешевом реагенте, который «позволяет ликвидировать зимнюю скользкость, эффективно плавит лед и не опасен для жизнедеятельности человека». Но одновременно он обладает высокой коррозионной активностью, приводит к засолению почв и портит обувь. Против чего, собственно, и затеяли проект.

До сих пор на областных трассах использовали исключительно песко-соляную смесь, от которой «машины становятся не очень красивые, грязные», а дорога и лотки забиваются песком, отмечал Тресков.

На уборку песка с улиц и прочистку ливневой канализации в весенний период требуется дорогостоящее оборудование, дополнительные расходы. После обработки дорог солью или многокомпонентными реагентами таких проблем не возникает. Особенно при переходе на весеннее содержание.

«В настоящее время применять [хлорид] наиболее эффективно: при данной температуре его плавильные свойства возрастают, при этом за счет таяния снега и большого количества воды он полностью вымывается», — поясняют в министерстве.

Одновременно ведомство отмечает, что многокомпонентные реагенты имеют преимущества перед однокомпонентными по плавящей способности и эффективности в борьбе со всеми видами зимней скользкости, более экологичны и безопасны для здоровья человека. Кроме того, в составе смеси есть элемент, который минимизирует коррозионное воздействие остальных компонентов на металлы.

Более современный многокомпонентный реагент планируют применять со следующего зимнего сезона. Что помешало сделать это в нынешнем году, как собирались, в министерстве не уточнили. Возможно, решили подождать ГОСТа для противогололедных реагентов, который в России утвердят, предположительно, в октябре 2019-го.

По результатам пилотного проекта региональное министерство транспорта определит перспективы использования соответствующих противогололедных материалов на региональных дорогах Подмосковья. Опыт применения многокомпонентных реагентов продолжать изучать, чтобы выбрать наиболее эффективные.

Верите ли вы, что существуют противогололедные реагенты, которые не портят автомобили, обувь и экологию?
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Обсуждение
Иван Пыхов
10 часов назад
Купил машину в ноябре и за два зимних месяца реагенты убили весь хром на машине. Весной придётся менять окантовку фар и элементы решетки радиатора.
Dmitriy Avsyankin
10 часов назад
Прикольный опрос, но есть другой момент. В области и областях, где сыпят просто песок на улицы, асфальт лежит годами и чуть ли не десятилетиями. Хм, интересно, а может стоить добавить в опрос, существуют ли реагенты, которые не убивают дороги, например то самое Пятницкое шоссе, которое уже (не смотря на ремонт прошлого года ) стало снова похожим на переживший артналет.
Сергей Иванов
7 часов назад
какая жизнь- такой и хром! Сплошная подделка)))
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