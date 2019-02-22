Кассы по продаже билетов на электричку переехали в новый павильон у платформы №1 — на Привокзальной площади, со стороны "нового города". В здании вокзала касс больше нет, а в конце платформы они останутся.
Павильон для касс построили у 1-й платформы рядом с турникетами. С его открытием закрылись окошки с кассами в здании вокзала. Также на Привокзальной площади переставили ближе к турникетам билетопечатающие автоматы. Банковские карты в кассах принимают пока только в одном окне, но проблему с безналичной оплатой обещают решить в ближайшее время.
Кассы со стороны торгового дома «Крюково» (в конце 1-й платформы) работают и будут работать, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Рядом тоже установлены турникеты (это проход к платформе со стороны Новокрюковской улицы), вход на платформу по лестнице с улицы уже перекрыт. Возле первой платформы построили пандус для маломобильных пассажиров и входа с колясками.
Турникеты на станции Крюково планировали включить в конце января-начале февраля, но этот процесс затянулся по разным техническим причинам. Сейчас говорят, что включат до конца февраля. Турникеты установлены возле 1-й платформы и на островных 2-й и 3-й платформах. Те, что у 1-й платформы, со стороны «нового» города, уже две недели как визуально включены, но открыты — автоматические двери не работают, можно проходить свободно.
Турникетов у 4-й платформы (на Крюковской площади) пока нет, их только начали строить. Поставить и включить их обещают в течение года.
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