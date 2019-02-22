Павильон для касс построили у 1-й платформы рядом с турникетами. С его открытием закрылись окошки с кассами в здании вокзала. Также на Привокзальной площади переставили ближе к турникетам билетопечатающие автоматы. Банковские карты в кассах принимают пока только в одном окне, но проблему с безналичной оплатой обещают решить в ближайшее время.

Кассы со стороны торгового дома «Крюково» (в конце 1-й платформы) работают и будут работать, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Рядом тоже установлены турникеты (это проход к платформе со стороны Новокрюковской улицы), вход на платформу по лестнице с улицы уже перекрыт. Возле первой платформы построили пандус для маломобильных пассажиров и входа с колясками.